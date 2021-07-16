الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور رواية «أيام الخريف العشر» للكاتب أحمد إبراهيم

أيام الخريف العشرة
أيام الخريف العشرة

صدر حديثًا رواية "أيام الخريف العشر"، للكاتب محمد أحمد إبراهيم، عن دار دون للنشر والتوزيع، تتناول الرواية قصة كريم، الذي يعمل طبيبا نفسيا، ويحاول مساعدة الجميع على تخطي أزماتهم النفسية، ولكن في يوم ما تبدأ ذكريات الأيام الصعبة تؤرقه، ما يدفعه للتخلي عن دور الطبيب، ويصير المريض النفسي، وفي زيارة خاصة لأستاذه الذي علمه الطب النفسي، يعترف كريم بكل شيء.

يذكر أن محمد أحمد إبراهيم هو روائي شاب، صدر له روايتان سابقتان بعنوان: حتى اللحظة الأخيرة، وتبدأ هذه الرواية الغريبة بصرخات" أزهار" مؤذنةً بأنَّ لحظة الولادة قد حانت، لم تكن المشكلة عند أزهار أنّها لم تتم عامها السابع عشر بعد أو أنّها ما زالت في بداية شهرها السابع من الحمل بل كانت مشكلتها بأنَّ زوجها لم يكن بقربها في تلك اللحظات العصيبة.

 ورواية برزخ، عبارة عن مجموعة من القصص الواقعية، ولكن في إطار خيالي بعض الشيء، وتعتبر أحداث الرواية برزخ نقطة فاصلة بين الخيال والواقع، كما تعتبر تفاصيل الأحداث والسرد نفسها نقاط فاصلة بين بعضها البعض.

يذكر أن دار "دَوِّن" للنشر والتوزيع هي شركة مصرية مستقلة تعمل في مجال نشر الكتب والمطبوعات وتوزيعها، تأسست في عام 2008. 

وصدر عن دار دون للنشر والتوزيع حتي الان ما يتجاوز الـ 500 عنوان ومصنف ما بين الرواية بأنواعها، والكتب الفكرية والاجتماعية، وكتب المقال، كتب الحضارة الإسلامية، كتب في العلوم الإدارية والاجتماعية، شعر بالفصحى وبالعامية المصرية، كتب التسلية وأدب الاعترافات.

وتميزت أغلب تلك العناوين بالانتشار الكبير بين الجمهور المصري والعربي. كما تم ترشيح الكتب التي أحدثت رواجاً فكريا وثقافيا في وسائل الاعلام والصحافة، وحازت مجموعة منها على جوائز أدبية مرموقة لها شأنها في الوسط الثقافي المصري والعربي على حد السواء. 

أيام الخريف العشر محمد أحمد إبراهيم دار دون للنشر والتوزيع القصص الواقعية قصة كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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