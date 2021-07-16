الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: نأسف بشدة للفشل في تشكيل حكومة لبنانية

يوانا فرونيسكا
يوانا فرونيسكا

عبرت يوانا فرونيسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للبنان عن شديد الأسف لما وصفته بالفشل في تشكيل حكومة لبنانية بعد 9 أشهر، وذلك في إشارة إلى تكليف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتأليف الحكومة في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، إثر استشارات نيابية ملزمة.

جاء ذلك في تصريح لها اليوم تعليقا على اعتذار الحريري أمس عن عدم تشكيل حكومة جديدة لما وصفه بعدم التعاون من قبل رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، رغم تقديمه تشكيلة جديدة للحكومة تضم 24 وزيرا وفقا للمبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل الأزمة اللبنانية.

وأضافت فرونيسكا في تصريحات لها اليوم، أن ما حدث بالأمس لم يكن خطوة إلى الأمام، مؤكدة أنه حان الوقت لبذل جهد صادق ومتضافر وحازم لانتشال الشعب اللبناني من هذا المأزق .

واختمت فرونيسكا تصريحاتها مؤكدة أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته.

وكان سعد الحريري قد أعلن عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني أمس للتشاور بشأن التشكيل الجديد للحكومة، أن عون طلب تعديلات جوهرية بالتشكيل، كما دار نقاش حول الأمور المتعلقة بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين .

وأضاف الحريري أنه من الواضح أن موقف عون لم يتغير، معتبرا أنه لن يتمكن من الاتفاق مع الرئيس اللبناني.

وأوضح أنه طرح على الرئيس اللبناني مزيدا من الوقت للتفكير في التشكيل الحكومي الذي طرحه عليه خلال لقائهما بالأمس، مشددا على أن المؤشرات تؤكد أنه لن يتوافق مع الرئيس عون.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أنه بناء على ما تم خلال الاجتماع، فإنه يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الطبقة السياسية في لبنان بددت الأشهر التسعة الماضية دون التوصل لتشكيل حكومة، مشيرة إلى أن الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار، والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بطريقة موثوقة.

يوانا فرونيسكا لبنان أمريكا بيروت حكومة لبنانية

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