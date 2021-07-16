الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

لإنشاء أسواق جديدة.. نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال إنشاء باكيات موقف امبابة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

 أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير انتظام العمل وتفقد منطقة موقف إمبابة، بشارع ترعه جزيرة بدران بحي روض الفرج، بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة أعمال إنشاء باكيات بالموقف في إطار إنشاء وتطوير أسواق جديدة.

كما قام نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بعمل جولات بأحياء المنطقة الشمالية وتفقد مستشفى اليوم الواحد بروض الفرج ، بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد نائب المحافظ أعمال مشروع صرف صحي بمنطقة عمارات الشركة السعودية بحي الأميرية بحضور رئيس الحي، وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشيء لأصله، و جاءت الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

كان "فوزي" قد أجرى، أمس، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مساكن مشروع ناصر بعد الرصف بحي الشرابية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية استمرار متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي، وتفقد مبنى الصرف الصحي بحي الشرابية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تفقد شركة القاهرة للأدوية بشارع الترعة الغربي بحي الساحل، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتعرف على إنتاج الشركة من جميع أنواع الأدوية والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد مبنى الصرف الصحي بحي الشرابية، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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