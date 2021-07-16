الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب شركة وعامل ضبط بحوزتهما عقاقير مجهولة المصدر 24 ساعة

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز صاحب شركة وعامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما ضبط بحوزتهما 164 ألف قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية بيانات داخل سيارة.

كانت قد  تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وعامل بذات الشركة، اثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".

وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه، وعثر بداخله على “قرابة 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة - مبلغ مالي”.

وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط، أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

نيابة حجز صاحب شركة 24 ساعة التحريات 164 ألف قرص مدينة نصر

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وائل لطفي

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