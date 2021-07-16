«المهن التمثيلية» ترد على حلا شيحة: لن نعود لعصر الظلام مرة أخرى

أكدت الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا، منذ قليل، عقب الرسالة الأخيرة للفنانة حلا شيحة تجاه الفن والتي أثارت الجدل بين الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيانها: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".

وأضاف البيان: "ويعلن مجلس النقابة، أنه لن يقف ساكتا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة".

- النقابة تؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون

وتابع "ويؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".

و اختتم البيان قائلا "ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".

- حلا شيحة تهاجم تامر حسني

الجدير ذكره أن الفنانة حلا شيحة، هاجمت مؤخرا الفنان تامر حسني بعد طرحه كليب "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا" المعروض حاليا بدور العرض، وذلك عبر قناته على يوتيوب، وذلك لتواجد مشاهد اعتبرتها غير ملاءمة لها بعد زواجها من الداعية معز مسعود .

وقالت حلا، في جزء من رسالتها: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وتابعت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وأختتمت:"أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".