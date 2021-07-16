الجمعة 16 يوليو 2021
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عالم

مصر استقبلت 1.3 مليون سائح أوكراني منذ يوليو 2020

السياحة الأوكرانية
السياحة الأوكرانية في مصر

قال موقع Open for Business الأوكراني والتابع لوكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، إن هناك زيادة في توافد أعداد السياح الأوكرانيين إلى مصر هذا العام، مشيدا بالتزام مصر بالإجراءات الوقائية ومعايير الصحة العامة في المنشآت السياحية، واتجاهها لتطعيم العاملين في قطاع السياحة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار الموقع، نقلا عن تصريحات نائبة وزير السياحة بوزارة السياحة والآثار غادة شلبي، إلى أن مصر استقبلت  1.3 مليون سائح أوكراني منذ يوليو 2020، حيث قامت الحكومة باستئناف حركة السياحة في البلاد. 

وأشاد الموقع الاوكراني بالتزام الحكومة المصرية بالاجراءات الاحترازية ومعايير السلامة والصحة العامة في المنشآت السياحية، خاصة في مناطق المنتجعات الرئيسية في شرم الشيخ والغردقة، مشيرا إلى أن الحكومة جهزت ما يقرب من 400 سرير للسائحين في المستشفيات والعيادات القريبة من المنتجعات، لضمان سرعة علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه في هذه العيادات ، تم تركيب 120 جهاز تنفس للرئة، يمكن توصيل المرضى بها إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت أنه لا يوجد أي نقص في المستلزمات الصحية في المستشفيات والعيادات المحلية في المناطق السياحية. 

ونقل الموقع عن غادة شلبي قولها إن "هناك دائمًا أماكن في العيادات إذا لزم الأمر"، وأضافت إن علاج السياح من فيروس كورونا مشمول بالتأمين الذي يشترونه".

وتابع الموقع أن مصر ستكون قادرة على إتاحة الفرصة للسياح للتطعيم ضد COVID-19 بشروط تجارية، مؤكدا أن العاملين في قطاع السياحة في مصر يتم تطعيمهم بشكل فعال.

وأشار إلى إن العاملين في صناعة السياحة الذين لم يتم تطعيمهم يتم نقلهم إلى مناطق العمل التي لا يوجد فيها اتصال مباشر بالسياح، حيث يسمح بالأشخاص الملقحين فقط بالتعامل مع السياح.

وأوضح أن الحكومة المصرية أشارت إلى إن السلطات رفعت من معدل الإشغال الفندقي المسموح به في المنشآت السياحية من 50٪ إلى 70٪. في الوقت نفسه، مضيفًا إنه من غير المرجح أن يتم استيعاب إشغال الفنادق بنسبة 100٪، حسبما أكدت تصريحات نائبة الوزير.

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