الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021| لينك الاستعلام والطرق للسداد

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

بدأت الشركة المصرية للاتصالات خلال الأيام الحالية، فى تحصيل قيمة فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2021  وحتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك من جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الشركة للتليفون الأرضي والإنترنت. 
 

فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021
 وتشهد هذه الأيام عمليات بحث واسعة من المشتركين في خدمات الشركة المصرية للاتصالات للتعرف على قيمة فاتورة التليفون الارضى لشهر يوليو 2021، والتى يستمر تحصيل قيمتها حتى 14 أغسطس المقبل، وهى فترة السماح بتسديد الفواتير المستحقة دون فرض غرامات مالية على المشتركين فى الخدمة، وذلك عن شهر يونيو الماضي يوليو الجارى، وهى فاتورة ربع سنوية. 
 

طرق سداد فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021

حددت الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح لتسديد قيمة فاتورة التليفون الارضى لشهر يوليو حتى 14 أغسطس المقبل، حتى لا يتم القيام بقطع الحرارة أو الخدمة التليفونية عن المشتركين والتى يتبعها أيضا توقف خدمة الإنترنت المرتبطة بـ التليفون الأرضى، مما يجعل كثير من المشتركين حريصين على سداد قيمة الفواتير فى المواعيد المقررة تجنبا لانقطاع خدمات الإنترنت المختلفة،وذلك مع تحديد فترة سماح لإجراء مكالمات فقط. 
 

فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021

خصصت الشركة المصرية للاتصالات، عدة وسائل مختلفة للمساعدة على سداد قيمة فاتورة التليفون 2021، منها السداد عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للتعرف على قيمة الفاتورة واختيار طريقة السداد، حيث يتم الضغط على أيقونة لإدخال كود المحافظة ثم يتبع برقم التليفون الأرضى الخاص بالمشترك، لتظهر قيمة الفواتير المستحقة للسداد .

 https://billing.te.eg/ar-eg

بخلاف الدفع عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عن طريق الفيزا،  يمكن الاتصال بالرقم الساخن 19777 وذلك للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى، مع إمكانية دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضى فى جميع السنترالات المنتشرة بالمحافظات.

كما تم توفير خدمة دفع الفواتير الواجبة السداد لشهر يوليو الجارى عن طريق شركات وماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة فى جميع المحافظات وبمختلف المحلات التجارية وغيرها، ومنها فورى، أو أمان، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة فاتورة التليفون الارضى عن طريق خدمات فودافون كاش، وكذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي للبنوك بجميع محافظات الجمهورية. 
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لينك سداد فاتورة التليفون الارضى يوليو 2021
 



 https://billing.te.eg/ar-eg


تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمات إلكترونية متعددة لدفع قيمة فاتورة التليفون الارضى لشهر يوليو 2021، وذلك فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التباعد الإجتماعي حفاظا على صحة المشتركين فى الخدمة. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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