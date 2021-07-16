البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا كارثة الفيضانات في ألمانيا

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، بابا الفاتيكان عن تعاطفه وتفكيره في ضحايا كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا، وجاء في برقية موقعة من أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، مساء أمس الخميس، أن البابا اطلع بجزع على الأنباء بشأن العواصف والفيضانات الشديدة في ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وراينلاند-بفالتس الألمانيتين.



وأضافت البرقية أن البابا يتذكر في صلواته الأشخاص الذين فارقوا الحياة ويعرب عن بالغ تعازيه للأقارب، ويصلي أيضا من أجل العديد من المفقودين والمصابين وجميع الذين تضرروا أو فقدوا مصدر رزقهم بسبب قوى الطبيعة.

- ارتفاع حصيلة فيضانات ألمانيا إلى 93 قتيلا

ز ارتفعت حصيلة الفيضانات العارمة التي ضربت ألمانيا، 93 قتيلا، وفق ما قالت السلطات، اليوم الجمعة، في أكبر خسارة بشرية تتسبب بها أمطار غزيرة بالبلاد منذ سنوات.

وقالت السلطات الإقليمية في ولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، إنها أحصت صباح الجمعة مقتل 50 شخصا بسبب العواصف والفيضانات التي ضربت البلاد، وفقا لفرانس برس.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس في الولاية ذاتها، إن أكثر من ألف شخص فقدوا في منطقة نوينار آرفايلر، وفق "رويترز".

وتعرضت ألمانيا أسوة بغيرها من دول غرب أوروبا إلى سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية.

يذكر أن عواصف صيفية شديدة تسببت فى أضرار واسعة النطاق وفيضانات في ألمانيا وسويسرا، حيث انهارت جزئيا حظيرة طائرات في مطار في بلدة ماجادينو الجنوبية بسويسرا.

وقالت الشرطة السويسرية، إن عدة طائرات تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أحد بأذى عندما انهار سقف حظيرة الطائرات، وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل.