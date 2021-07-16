اليوم.. آخر عروض مسرحية أبو العربي قبل عودتها في عيد الأضحى

يستكمل النجم هاني رمزي عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي"، اليوم الجمعة ، على مسرح سينما طيبة بمدينة نصر، وذلك بعد توقف دام لأيام، وذلك قبل التوقف لـ 4 أيام ليستكمل عرضها في موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك ليكون أولى العروض المسرحية المنتظر عرضها خلال موسم العيد .

وخلال الساعات الماضية سعى الفنان إلى التواصل مع صاحب واقعة “قطار منوف”، من أجل دعوته مع ابنته على عرض مسرحية الفنان التي تحمل اسم "أبو العربي".

وقال هاني رمزي رمزي" في منشور له عبر فيس بوك: “عايز أوصل للراجل اللي انضرب من "الكمسري" أمام بنته الطفلة لكي أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحية أبوالعربي في العيد”.

- تفاصيل المسرحية

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وطرحت تذاكر المسرحية للجمهور على 4 فئات الأولى بمبلغ 750 جنيهًا، والثانية بمبلغ 500 جنيه، والثالثة بمبلغ 300 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا، ويقام العرض المسرحي على خشبة مسرح طيبة مول بمدينة نصر.

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل.