«الصحة»: البلازما تستخدم في علاج العديد من الأمراض ولا تسبب ضررا للمتبرع

قالت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما بوزارة الصحة والسكان، أن بلازما الدم تستخدم في علاج العديد من الأمراض، موضحة أن بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم، وأمراض الكلى والكبد والحروق، وأمراض نقص المناعة".

وأشارت مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية إلى أن البلازما تساهم في علاج السيولة، وأن المتبرع الدائم يتبرع بها كل أسبوعين لضمان توفير البلازما ويجرى تعويضها وتجديدها كل 48 ساعة، وهذا لا يسبب أي ضرر على صحة الإنسان، و لفتت إلى أن جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما ويعمل أوتوماتيكيا، و هناك شروطا معينة لا بد من توافرها في متبرع بلازما الدم.

- إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مؤكدة أن التبرع بالبلازما أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية والإنسانية لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى، داعية المواطنين فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما كمتبرعين دائمين بالبلازما دوريًا كل أسبوعين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البلازما التي يقوم الجسم في طبيعته بتجديدها دوريًا.

وأوضحت الوزيرة أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة للمتبرع أهمها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، كما أكدت أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.

- جميع المراكز مميكنة ومزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية

كما أكدت الوزيرة أن جميع المراكز مميكنة ومزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية في هذا المجال وفقًا للمعايير العالمية وبإشراف خبراء من منظمة الصحة العالمية، تمهيدًا لاعتماد تلك المراكز دوليًا، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود الراحل الدكتور إيهاب سراج الدين ومشاركته في تنفيذ هذا المشروع القومي أثناء عمله مديرًا لخدمات نقل الدم القومية.