الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تُسجل 16 إصابة بسلالة «دلتا» المتحورة من «كورونا»

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، إنها سجلت أول حالات إصابة محلية بالسلالة دلتا شديدة
العدوى من فيروس كورونا، إلى جانب حالات وافدة بعضها لعائدين من دول خليجية، ما دفع السلطات إلى إعادة تطبيق إجراءات أشد صرامة في بعض المناطق بينما يسعى خبراء الصحة لفرض حظر على التجمعات.

وتكافح الفلبين واحدا من أسوأ معدلات انتشار المرض في آسيا، لكن أعداد الإصابة في تناقص منذ بلغت ذروتها في مارس وأبريل مما سمح بتخفيف القيود تدريجيا.
وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إنه تم رصد 16 إصابة بالسلالة المتحورة دلتا من بينها خمس إصابات عاد أصحابها من الإمارات وقطر وبريطانيا بين أبريل ويونيو.
وفي مايو رصدت الفلبين إصابتين بالسلالة دلتا لعاملين عائدين من الإمارات وسلطنة عمان.

وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 1.49 مليون إصابة و26314 وفاة بمرض كوفيد-19 في ثاني أعلى عدد للإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.

وقد يبطئ رصد السلالة دلتا عودة البلاد إلى الأوضاع الطبيعية.
 

وكشفت بيانات حكومية أن 3.9 بالمئة فحسب من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

لعدوى من فيروس كورونا كوفيد اللقاح كورونا الفلبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الفلبين تُسجل 16 إصابة بسلالة «دلتا» المتحورة من «كورونا»

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