استجواب حاكم نيويورك بشأن ادعاءات بالتحرش الجنسي

يفترض أن يستجوب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، نهاية هذا الأسبوع في إطار تحقيق تجريه المدعية العامة للولاية حول ادعاءات بالتحرش الجنسي ضده، وفق تقارير إخبارية أمس الخميس.



وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى، أنه من المتوقع أن يقابل "كومو" غداً السبت في ألباني عاصمة الولاية محاميَين عينتهما المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس.

- 8 نساء ادعين تحرش لفظي وإيماءات غير لائقة



وادّعت 8 نساء على الأقل، مساعدات سابقات أو حاليات، بأنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديموقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة كوفيد-19 في نيويورك في بداية الجائحة، وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي.



وينفي "كومو" تلك الاتهامات ويرفض الدعوات إلى استقالته ،والتي أطلقها أيضا مسؤولون ديموقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأمريكي.



وأوضحت صحيفة "ذي تايمز" أن مقابلة "كومو" تشير إلى أن التحقيق الشامل الذي أجراه على مدى 4 أشهر المحاميان اللذان عينتهما جيمس، دخل مراحله النهائية.



وتحدث المحاميان إلى بعض النساء اللواتي ادعين ضد الحاكم ومسؤولين آخرين في حكومة كومو وجمعا وثائق تتضمن سجلات ورسائل إلكترونية و رسائل نصية، وفق الصحيفة.



و في سياق متصل، لم يتم تحديد موعدا لانتهاء فترة التحقيق وعندما يحدث ذلك، يفترض أن يصدر المحاميان تقريرا عاما قد يؤثر سلبا على كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات.

- اتهامات أخرى لحاكم نيويورك



و هو متّهم كذلك بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة و قد فتح مدّعون فدراليون في الولاية تحقيقا بذلك.

وقد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستقالة حاكم نيويورك أندرو كومو حال أكدت التحقيقات مزاعم سوء السلوك المشين ضده.



ووفقًا لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، فقد عينت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي فريقا من المحامين لقيادة تحقيق، في اتهامات بأن كومو تحرش بالنساء من خلال تعليقات غير مرغوب فيها أو موحية جنسيا أو الاتصال الجسدي غير اللائق بما في ذلك التقبيل.

