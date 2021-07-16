وصول 13 رحلة طيران سياحي لمطار مرسي علم الدولي اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الدولية المختلفة ضمن جدول وصول الرحلات اليومية للمدينة السياحية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.

وأكد مصدر خاص بمطار مرسي علم الدولي لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الجمعة عدد 13 رحلات دولية من عدة مطارات مختلفة، مشيرًا الي أن إجمالي الرحلات الأسبوعية التي من المقرر ان تصل خلال الأسبوع المقبل بداية من غدًا السبت لمطار مرسى علم الدولي تتجاوز 50 رحلة، بينها رحلات من دول من التشيك وبولندا، والمجر وبيلاروسيا، وغيرها من الرحلات السياحية الدولية.

- تلقيح العاملين بالقطاع السياحي والمطارات والموانئ ضد كورونا في البحر الأحمر

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية أنتهت من أعمال تلقيح العاملين بكافة فنادق البحرالاحمروالذين تجاوز عددهم 41 الفًا، الي جانب تلقيح العاملين بمطاري مرسي علم والغردقة، بالاضافة للانتهاء من تلقيح العاملين بميناءي الغردقةوسفاجا.

وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أن أعمال التلقيح تمت بكافة القطاعات التي حددتها الوزارة من الموانئ والمطارات والعاملين بالقطاع السياحي، عن طريق فرق طبية مدربة ومجهزة لتلقيح تلك الفئات من اصحاب الاعمال بتلك الجهات، وذلك طبقًا لخطك الحكومة ووزارة الصحة في توفيرالحماية للعاملين بالجهات الاقتصادية وغيرها وحمايتهم من خطرالاصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا الي أنه يتم حاليًا توفير فرق طبيةلتلقيح المواطنين بعدد كبير من المناطق تيسيرًا عليهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان خطة التي تم تنفيذها لحماية العاملين بالمطارات والمواني تم تنفيذها من خلال برنامج زمني لوقايتهم من الاصابة بفيروس كورونا وتوفير الأمصال اللازمة لهم لعملية التلقيح.