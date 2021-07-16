«القوى العاملة» تنظم دورة لريادة الأعمال لخريجي التدريب المهني ببورسعيد

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دورة ريادة الأعمال التي تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد لـ13 من خريجي مراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يسهم فى تشغيل الشباب وتنفيذ مشروعات صغيرة لخفض معدلات البطالة.

وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية، أن هذه الدورة تشمل 3 أقسام (تنمية المهارات، وابدأ بنفسك، أعرف مشروعك ) يتم من خلالها تعريف الخريجين بالخدمات المقدمة من المديرية في مجالات، السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ، والحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 ، والتشغيل ، والتدريب المهني.

- التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات

وأشار مدير المديرية إلى أنه يتم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية، لافتا إلى تحديد الأهداف والمشروعات التى يرغب المتدربين في إقامتها ، وعمل دراسات الجدوى لكل مشروع ، وإرساء قواعد العمل، وتحديد مصادر التمويل ، وتشجيع المتدربين على إقامة مشروعاتهم ، والمشاركة فيما بعد في المعارض لعرض المنتجات الخاصة بهم.

كما سلم مدير المديرية ومدير فرع الجهاز شهادات إتمام التدريب للخريجين، لافتا إلي أنه ستتم متابعة خريجي التدريب من قبل إدارة التدريب المهني بعد دخولهم سوق العمل بمشروعاتهم ، لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى قد تواجههم في مجالات عملهم ، ليكونوا نواة رجال أعمال يساهموا في بناء اقتصاد الدولة .

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي، بتعيين 262 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 4 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1097 شاباً منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 134 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.