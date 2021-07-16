الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين في احتراق« ميكروباص» بالطريق الصحراوي ببني سويف

احتراق ميكروباص
احتراق ميكروباص

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث اشتعال سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا يفيد باشتعال النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة، وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ ،وتبين أن المتوفيين هما "أ.م.ا"25 سنة ، و"ع .ف.م" 30 سنة، ومقيمين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف محافظة غرفة عمليات أمن بني سويف الطريق الصحراوي الشرقي عمليات النجدة

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