«المياه الهائجة» تبتلع 14 قاربا في إندونيسيا.. ووفاة 9 أشخاص

قال مسؤول إندونيسي، اليوم الجمعة، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 46 آخرون بعد غرق عدد من القوارب في المياه الهائجة قبالة الشطر الإندونيسي من جزيرة بورنيو.

وأفاد رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، يوبي هريادي، بتعرض 14 من مراكب الصيد وزوارق السحب( قاطرات) للغرق في بحر الصين الجنوبي بعد أن جرفتهم أمواج بلغ ارتفاعها 5 أمتار وسط عواصف رعدية، في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأربعاء.

وأوضح يوبي أنه تم إنقاذ ما لايقل عن 83 شخصا.

وقال أيضا: "لحسن الحظ، كانت القوارب تقترب من الشاطئ خلال مواجهتها ظاهرة الطقس الشديد، ولهذا تمكنا من إنقاذ الكثير من الأشخاص".

واختتم يوبي تصريحاته بالقول إن 15 قاربا ومروحية عسكرية يشاركون في عملية البحث الجارية عن المفقودين.



وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الصيد في المناطق المشتركة لعام 2021.

وتم الانتهاء من الاتفاق في مكالمة هاتفية بين مفوض الثروة السمكية فيرجينيوس سينكيفيسيوس، ووزير الدولة البريطاني للبيئة والغذاء والشؤون الريفية جورج يوستيس، وقال المفوض -في بيان- "تضمن هذه الاتفاقية إمكانية التنبؤ والاستمرارية لأساطيلنا مع أرقام (إجمالي الصيد المسموح به) نهائية لبقية العام"، مضيفًا "هذا يثبت أن الشريكين على جانبي القناة يمكنهما التوصل لاتفاقيات والمضي قدما إذا عملا معًا"، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ويضمن الاتفاق حقوق الصيد لأساطيل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مياه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى نهاية عام 2021، وهي تحدد إجمالي الصيد المسموح به لـ 75 مخزونًا سمكيًا مشتركًا لعام 2021، بالإضافة إلى بعض مخزونات أعماق البحار لعام 2021 و2022 حسبما قالت المفوضية الأوروبية، كما يوضح حدود صيد الأنواع المختلفة خارج الحصص، ومن المتوقع توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة، كما سيسمح لكلا الطرفين بتداول الحصص.