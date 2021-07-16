الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا تفرض الحجر الصحى الإجبارى على الوافدين غير الملقحين

كورونا في سلوفاكيا
كورونا في سلوفاكيا

أعلنت الحكومة السلوفاكية أنها سوف تتقيد بفرض الحجر الصحي الإجباري على المسافرين غير الملقحين
الوافدين إلى البلاد على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بتعليق القرار.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كانت الشرطة  تفحص شهادات الحصول على اللقاح عند جميع نقاط العبور الحدودية.
 

ويسمح فقط للحاصلين على التطعيم ضد كوفيد19- بدخول البلاد دون الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
 

وانتقد سياسيون معارضون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي القرار باعتباره طلبا مبطنا بالتطعيم وطعنوا ضد القرار أمام المحكمة الدستورية في كوسيتش. وكانت المحكمة قد علقت تدابير كورونا المشددة للدخول إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ التاسعمن  يوليو.
 

وأعلن القضاة أول أمس الأربعاء أن السلطات ينبغي عليها الالتزام مجددا بالقواعد المعمول بها سابقا، حتى يجري توضيح ما إذا كان التعامل غير المتكافئ للحاصلين على التطعيم وغير الحاصلين لا يتعارض مع الدستور.
 

وعلى الرغم من ذلك قررت الحكومة والسلطات الصحية الالتفاف على قرار المحكمة  بخدعة قانونية رسمية. ولن يصبح قرار القاضي ملزمًا إلا بعد إدراجه في كتاب التشريع الرسمي، وهو ما سيستغرق عدة أيام. وقالت وزيرة العدل ماريا كوليكوفا لوسائل الإعلام يوم الخميس، بشكل رسمي إن الوضع القانوني لم يتغير بعد.
 

وأعلن وزير الصحة فلاديمير لينجفارسكي أنه سيجري تعديل التفاصيل المثيرة للجدل المتعلقة بالقواعد الملغاة بسرعة.
 

وقال إنه مع بداية يوم الاثنين المقبل سيدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ يجعل من إجبار المسافرين غير الملقحين الخضوع للحجر الصحي أمر غير قابلللالغاء، مضيفا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تحمي
سلوفاكيا نفسها من دخول سلالة دلتا من فيروس كورونا .

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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وائل لطفي

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