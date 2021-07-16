الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 25 آخرين فى حادثى تصادم بالمنيا

حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 25  اخرين من بينهم 4 أطفال في حادثي سير مختلفين بطريق الجيش بحرى البستان بمركز سمالوط وبحري الشيخ فضل شمال محافظة المنيا.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادثي تصادم على طريق الجيش الأول  بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود وفيات ومصابين والحادث الثاني بحري الشيخ فضل بمركز بني مزار . 

 

على الفور انتقلت أجهزة الامن وسيارات الاسعاف الى موقع الحادث الأول وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ، نتيجة التخطى الخاطى من احدى السيارتين ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وهو احمد ن م 25 سنة عامل ومقيم سوهاج ، وتم نقله الى مشرحة مستشفى سمالوط ، واصابة 15 اخرين وهم محمد م ه 24 سنة ، وعلاء م ا 26 سنة ومقيمين المنوفية ، محمد ح ك 24 سنة ، علوى ا ا 26 سنة , محمد ع ع 35 سنة ، كريم ع ا 20 سنة ، احمد س م 22 سنة ، محمد ن خ 43 سنة , حماده ا ع 25 سنة ، مصطفى ب ع 19 سنة ، مصطفى م ع 20 سنة ، سيد م ع 27 سنة ، حمدان ا ع 20 سنة ، مصطفى ا د 24 سنة ، احمد ع ب 25 سنة وجميعهم مقيمين سوهاج ، وتراوحت اصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور ، وتم تحويلهم الى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج ، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث  والتحفظ على السيارات واخطرت النيابة لتولى التحقيقات .

 

وفي الحادث الثاني تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى والاخرى نقل بمقطورة على طريق الجيش بحرى الشيخ فضل بمركز بنى مزار بالمنيا ، وأسفر الحادث عن اصابة 10 اشخاص وهم اميرة م ر 17 سنة طالبة ، سمر ع ا 27 سنة ، صفاء ا ع 38 سنة ، احمد ر م 3 سنوات طفل ، وشقيقه حمزه ر م 5 سنوات طفل ، محمد م ر 10 سنوات طالب ، وبلال م ر 13 سنة طالب مقيمين المنيا ، واصابة سائق السيارة محمد ج م 42 سنة ومقيم الاسماعيلية ، ومحمود ر ع 40 سنة ، وسوزان ب ع 45 سنة ومقيمين سمالوط ، وتراوحت اصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور ، 

 

تم تحويل المصابين الى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقى العلاج ، وتم تحرير محضر اللازم بالحادث والتحفظ على السيارات واخطرت النيابة العامة  لتولى التحقيقات .

المنيا مصرع شخص إصابة 25 آخرين حادثي تصادم سيارات مختلفين طريق الجيش قري مركز سمالوط مركز بني مزار

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وائل لطفي

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