«لا يليق بنا أن نقلق».. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي في احتفالية «حياة كريمة»
وسط حشد شعبي كبير، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عدة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي وغيرها، خلال المؤتمر الاول لإطلاق مشروع حياة كريمة، وهذه أبرز الرسائل:
- فخور بما حققه المصريون من انتصارات وإنجازات.
- لا أخشى غير الله ولم يكن لى هدف سوى الوطن.
- اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود.
- حياة كريمة تدشين للجمهورية المصرية الجديدة.
- المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه.
- أشكر الجيش والشرطة وكل عامل بنى المجد لمصر وتحية خاصة للمرأة.
- الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل.
- نمتلك قوة عسكرية واقتصادية قادرة على حماية مقدراتنا.
- لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومى.
- لا يليق بنا أن نقلق.
- لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد.
- تحدثنا مع الإثيوبيين والسودانيين لجعل النيل نهرا للشراكة.
- أنا والجيش نروح قبل ما يحصل حاجة لمصر.
- نتعامل مع كل قضايانا بعقل راشد ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدا.
- ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل.
- المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.
- نمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية ما يعزز إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.
- أدعو السودان وإثيوبيا لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
- مصر دولة كبيرة.. ولا يليق بنا أن نقلق أبدا.
- قلق المصريين من ملف سد النهضة «مشروع».. ولن يقترب أحد من مياه مصر.
- الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل وحلمي لوطني كبير.
- اليوم نطلق المشروع الأعظم لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
- فخور بما حققناه معا من انتصارات متتالية وإنجازات تحققت بسواعدكم ودماء شهدائنا.
- ربنا حمى بلدنا.. وبصوا حوالينا كويس حتعرفوا فضله علينا.