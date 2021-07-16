حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع غرب المنيا لليوم الثانى على التوالى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حي غرب المدينة لليوم الثاني علي التوالي تحت إشراف المحاسب هشام فايز نائب رئيس المركز والمدينة.

وقال المحاسب هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أنه فى ضوء تكليفات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، لنواب رئيس المدينة بالمتابعات المستمرة والميدانية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، ورفع الإشغالات التى تعيق حركتهم وتسبب التكدس المرورى تم لليوم الثاني على التوالي تنظيم حملات نظافة مكثفة بنطاق حي غرب المدينة وكذلك رفع الإشغالات من شوارع الحى والتي تعيق حركة المواطنين .

وشدد رمضان جمال رئيس الحى على مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة والتجميل حيث تم تجميل شارع مضرب الأرز بالجهود الذاتية لشباب الحى مقدما الشكر نيابة عن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، لشباب مصر الواعي المحب لوطنه الساعي دائما لرفعته من خلال بذل الغالي والثمين لرفعة الوطن الحبيب.

وأكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن ملفات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات من أهم الملفات التي لها عناية خاصة، مشيرا إلي أن هناك تكليفات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف والارتقاء بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القري لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري ورفع الإشغالات لتسهيل حركة المواطنين.

وكان رئيس مركز ومدينة المنيا قد ناشد المواطنين من لهم ملفات تصالح بالتقدم لاستيفاء ملفات التصالح قبل نهاية شهر يوليو الجاري حتى يتم تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء وحتي يتم اتخاذ اللازم حيال ملفات المواطنين يجب ان ترفق المستندات المطلوبة لاستيفاء الملف، قبل انتهاء الموعد المحدد بنهاية عمل يوم31 يوليو الجاري.

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا

حملات بحي غرب المنيا