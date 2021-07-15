لأغراض الإنتاج.. مصر ترفع وارداتها من السلع الوسيطة ل 8.7 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رفعت وارداتها من السلع الوسيطة إلى حدود 8.7 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 8.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 260.2 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب سجلت 1.107 مليار دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 1.153 مليار دولار خلال الأشهر المناظة من العام السابق عليه، بانخفاض 46 مليون دولار خلال عام، يليها من لدائن بأشكالها الأولية 1.002 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 782.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 219.4 مليون دولار خلال عام.



أضاف الجهاز أن واردات مصر من مواد كيماوية بلغت 815 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 777.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.4 مليون دولار خلال عام، كما بلغت وارداتها من خيوط من شعيرات وألياف نباتية واصطناعية 293.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 329.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).