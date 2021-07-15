السيسى عن ملف سد النهضة: لا يليق بنا أن نقلق أبدًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أبدا لم تكن تسعى للتهديد أو التدخل فى شئون الدول، مؤكدا أن مصر دائما تمد يدها للتعاون.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، في احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" باستاد القاهرة، أن مصر تقبل ولاتمانع تطوير والتنمية لإثيوبيا مع التأكيد لا مساس الخاصة بمصر، مشيرا إلى أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما ينظم هذا الأمر بين الأطراف الثلاثة مصروالسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن وضع ملف سد النهضة بمجلس الأمن حتى يكون الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي، قائلا: "هناك إعداد يتم داخل مصر.. بنعمل مشروعات نوفر كل نقطة ميه في مصر.. مشروع تبطين الترع فرصدنا ما يقرب من 60 مليار جنيه وخلال سنتين نقدر نخلص المشروع.. هناك محطات معالجة المياه اللي اتعملت في 4 سنوات واللى هيتعمل غرضه الاستفادة القصوى من المياه.. إحنا خدنا بالأسباب في كل شيء".

كما أكد أن الرئيس السيسي: "مصر دولة كبيرة.. ولا يليق بنا أن نقلق أبدا".