وكيل صحة المنيا يتبرع بالدم ضمن المشروع القومى لتجميع البلازما

تبرع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، بالدم، بعد قيامه بإجراء تحليل هيموجلوبين والكشف اللازم، ضمن المشروع القومي لتجميع البلازما.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية التبرع بالدم، موضحًا أن كيس الدم الواحد، يستفيد منه 3 أفراد على الأقل لتوفير احتياجاتهم من الصفائح الدموية والبلازما، وكرايو، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والولادة وأمراض الدم المزمنة وأمراض الكبد والكلى وغيرها.

وتابع نادي، الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز جرى اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، يأتي ضمن الإنجازات والتكليفات الرئاسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًًا كبيرًا لخدمة المنظومة الطبية.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد أكد أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومي 12 و 13 من يوليو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1406 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 200 حالة جراحة، و 395 حالة أطفال، و 180 باطنة، و 70 قلب، و 126 نساء، و 78 تنظيم أسرة، و 78 أسنان، و 185 جلدية، و 94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 79 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و 8 حالة رسم قلب، و حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 60 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ68 متردد، تم استخدام 11 عيادة متنقلة.