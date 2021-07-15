الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه شرُف بقيادة الجيش المصرى فى لحظات عصيبة فى عمر هذا الوطن، مؤكدا أن انحيازهم كان لإرادة الشعب المصرى.

وأضاف: “المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى”.

وفى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، باستاد القاهرة الدولى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء، أوضح الرئيس السيسى: "أقف متحدثا إليكم اليوم فى لحظة بها مزيج من السعادة والفخر، أقف أمامكم وبداخلى مزيج من السعادة بوجودى معكم والفخر بما حققناه معاً وبتضحيات شهدائنا الأبرار".

وتابع الرئيس: "حلمت بتغيير الأوضاع فى المناطق التى تشهد ظروفا صعبة"، مشيرا إلى أنه يسعد بوجوده فى وسط رموز الشعب المصرى.

وشدد الرئيس قائلا: "إننى ومعى الجيش المصرى كان انحيازنا مطلقا لإرادة هذا الشعب العظيم، لم اخشى غير الله ولم يكن لى هدف غير الوطن".

وأشار الرئيس إلى أن الشعب المصرى أثبت أن عبقريته راسخة، مبنيا: "واجهنا موجة إرهاب عاتية واقتحمنا أزمات ومشكلات اقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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