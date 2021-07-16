أفلام «بين بحرين» و«الست» و«ابن فييلا» تشارك فى مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

يشارك الفيلم القصير "الست" للمخرجة سوزان ميرغني والفيلم الطويل "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي يقام في الفترة من 19 إلى 23 يوليو، حيث سيعرض فيلم "الست" يوم الخميس 22 يوليو ما بين الساعة 5 مساءً والساعة 7 مساءً، بينما يُعرض "بين بحرين" يوم الأربعاء 21 يوليو ما بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 9:30 مساءً بتوقيت بيروت (+3 جرينتش).



كما من المقرر أن يتواجد في المهرجان فيلمين آخرين هما ا"بن فييلا" للمخرج بريت مايكل اينيس والفيلم القصير القنبلة للمخرجة ديما حمدان.



ويعد مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حدثا سينمائيا سنويا يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم.



ويهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين والهوية الفردية للمرأة، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.



وحصد فيلم "بين بحرين" 21 جائزة دولية حتى الآن، كان آخرها ست جوائز من المهرجان القومي للسينما المصرية، كما فاز بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كما حصل على جائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.



شارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بأسبانيا.



وتبدأ أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي. هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيماناً منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.



أما فيلم "الست" فيحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟



ويقدم فيلم "الست" قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.



وحصد الفيلم 10 جوائز دولية خلال مشوار مشاركته في المهرجانات وهي، جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اختيار الجمهور وجائزة لجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا.



وفي عرضه الدولي الأولى ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.



فيلم "الست" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر.