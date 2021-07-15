رئيس «سياحة النواب»: «حياة كريمة» أضخم المشروعات القومية العملاقة

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب خلال مشاركتها إنطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة " أن هذا المشروع من أضخم المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع القرن الـ 21 وأهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع.

وأكدت النائبة أن مبادرة حياة كريمة تحظى برعاية واهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومى لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وأضافت النائبة نورا على أن مشروع مبادرة حياة كريمة سوف يسجله التاريخ بأحرف من ذهب لأنه منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان وبناءه من جديد من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كل حقوقه، وهي أيضًا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكل القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.



وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن مشروع المبادرة يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لـ«بناء الإنسان المصري».

جدير بالذكر أن انطلاق احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، والذي يقام في استاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».