الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: «حياة كريمة» أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث

النائب علي نور عضو
النائب علي نور عضو مجلس النواب

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير مئات القرى المصرية، يعد مشروع دولة من الطراز الأول، ولم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط لضخامته ولكن لعظمة الأهداف التي ينطوي عليها بالارتقاء بحياة نحو 58 مليون مصري  وإحداث عملية تطوير شاملة في الريف المصري.

وأشاد نور، بما قاله الرئيس السيسي على هامش تدشين المبادرة، بأن حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، والهدف منه تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، واصفًا ذلك أهداف عليا سامية تضعها الدولة المصرية، بتوجيهات قيادتها للارتقاء بحياة ملايين المصريين.

وثمن عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة عازمة  على بذل قصارى جهدها لإنهاء المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى يعش الجميع في نعيم واستقرار وحياة حديثة بها مختلف الخدمات ويودع المصريين الموجودين بالريف حياة طويلة من المعاناة وافتقاد الخدمات.

وأكد نور، أن رعاية الرئيس السيسي للمشروع تجعله أحد أهم مشروعات الدولة المصرية ومشروع قومي عملاق، يحظى بكل الاهتمام، وستكون تداعياته إيجابية على ملايين المصريين.

ويشهد الان استاد القاهرة الدُولى، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، وذلك للاحتفال لإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة

وأقيمت  احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، كما شهدت أجندة المؤتمر عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

النائب علي نور مجلس النواب حياة كريمه المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري إنجازات الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

بناء على توجيهات الرئيس.. تعديل موعد إجازة عيد الأضحى

السيسي: المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

السيسى عن ملف سد النهضة: لا يليق بنا أن نقلق أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى