برلماني: «حياة كريمة» أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير مئات القرى المصرية، يعد مشروع دولة من الطراز الأول، ولم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط لضخامته ولكن لعظمة الأهداف التي ينطوي عليها بالارتقاء بحياة نحو 58 مليون مصري وإحداث عملية تطوير شاملة في الريف المصري.

وأشاد نور، بما قاله الرئيس السيسي على هامش تدشين المبادرة، بأن حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، والهدف منه تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، واصفًا ذلك أهداف عليا سامية تضعها الدولة المصرية، بتوجيهات قيادتها للارتقاء بحياة ملايين المصريين.

وثمن عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة عازمة على بذل قصارى جهدها لإنهاء المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى يعش الجميع في نعيم واستقرار وحياة حديثة بها مختلف الخدمات ويودع المصريين الموجودين بالريف حياة طويلة من المعاناة وافتقاد الخدمات.

وأكد نور، أن رعاية الرئيس السيسي للمشروع تجعله أحد أهم مشروعات الدولة المصرية ومشروع قومي عملاق، يحظى بكل الاهتمام، وستكون تداعياته إيجابية على ملايين المصريين.

ويشهد الان استاد القاهرة الدُولى، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، وذلك للاحتفال لإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة

وأقيمت احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، كما شهدت أجندة المؤتمر عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.