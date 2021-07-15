الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرف التجارية: أسعار الدواجن ستنخفض خلال الفترة المقبلة

الدواجن
الدواجن

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض من الدواجن قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الدواجن ستسجل انخفاضا خلال الفترة المقبلة بسبب إقبال المواطنين على اللحوم في عيد الأضحي المبارك.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن بعد آخر انخفاض سجلته الفترة الأخيرة، حيث يبدأ سعر الكيلو من ٢٦ جنيه من المزرعة وتباع للمستهلك بـ٢٩ حتى ٣١ جنيها.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر يبدأ من ٣٩ حتى ٤٢ جنيها تصل للمستهلك بسعر يبدأ من ٤٥ حتى ٤٧ جنيه تختلف على حسب المنطقة.

وأوضح أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٤٠ حتى ٤٢ جنيها من المزرعة تصل للمستهلك بسعر يبدأ من ٤٥ حتى ٥٠ جنيه.

الداجنة حلول الدواجن الأضحى المبارك تصريحات أنخفاض المواطنين

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