الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نسمة محجوب تغنى يا محروسة فى المؤتمر الأول لـ حياة كريمة (فيديو)

نسمة محجوب
نسمة محجوب

شاركت الفنانة نسمة محجوب فى حفل فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

وقدمت نسمة أغنية "يا محروسة" وهى كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام نزيه.

ويقام حفل فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون جميع طوائف الشعب المصرى، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع.

 

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وائل لطفي

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