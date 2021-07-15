تجديد حبس شاب قتل صديقه بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس عاطل قتل صديقه بعدة طعنات للخلاف على جرعة مخدرات بمنطقة الدقي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في جريمة قتل شاب على يد صديقه في منطقة الدقي، بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.

ومن جانبها قررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بين الطرفين تطورت فدخل على إثرها أحدهما إلى المطبخ، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له عدة طعنات في الصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.