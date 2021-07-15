الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة» تقود حملة توعية لترشيد الاستهلاك

حملة توعية لترشيد
حملة توعية لترشيد الاستهلاك

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحي الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

تشمل الحملة التي ستطلقها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين حال حدوث أي مشكلة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحي، ويتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة اية أعطال بالمحطات.

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وائل لطفي

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