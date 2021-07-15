الصحة العالمية تحث الليبيين على اتباع التدابير الاحترازية بعد تزايد إصابات كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم، على أهمية امتثال الليبيين بجميع التدابير الاحترازية في وقت سجلت فيه ليبيا خلال الأسبوع الماضي 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و30 حالة وفاة ناجمة عن الوباء.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا - في بيانه أوردته بوابة (الوسط)، إن العدد الإجمالي المسجل رسميًا للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 3200 حالة، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك، متوقعًا أن يوفر اللقاح المضاد للفيروس الحماية من الإصابة الخطرة أو التسبب بحالات وفاة محتملة.

في السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

وأوضحت المنظمة أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات في إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب.