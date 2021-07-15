الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نبحث تنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر

سيرجي تيرتنتييف
سيرجي تيرتنتييف

أعلن سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن أن الجولة الثانية من المفاوضات عقدت اليوم عبر تقنية الفيديوكوانفرس بين مصر وبيلاروسيا، حيث بحث بيتر باركهومشيك وزير الصناعة البيلاروسي مع المسئولين المصريين مجموعة واسعة من موضوعات التعاون في المجال الصناعي المشترك.

وقال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: إن الجانبين المصري والبيلاروسي توصلا إلى اتفاقيات بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات في مجال تجميع وإنتاج الشاحنات والجرارات والمحركات البيلاروسية الزراعية، وكذلك معدات البناء والطرق في مصر، فضلا عن إمكانيات استخدام التقنيات الزراعية البيلاروسية والمعدات لإنجاز المشروعات العملاقة في مصر.

وأشار إلي أن عددا من المسئولين في المصانع البيلاروسية مثل " ماز" و"أم . تي . زد " و"أمكودور " "بوبرويسك أجروماش" ومصنع الآلات "كراسني بوريتس"، شاركوا في المفاوضات.

سيرجي تيرتنتييف بيلاروسيا المفاوضات مصر وزير الصناعة البيلاروسي

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وائل لطفي

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