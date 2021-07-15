أمريكا لمجلس الأمن: يجب مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فورًا من ليبيا

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الخميس، ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فورا من ليبيا.

وقالت المندوبة الأمريكية، خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن ضمن جلسة بشأن ليبيا، في نيويورك، إنه من واجب جميع الأطراف المعنية أن تؤازر الشعب الليبي، وكذلك على جميع الأطراف في ليبيا الالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

وحثت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن على أنه يجب على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة ليبيا على نحو فوري لأن وجود المرتزقة والقوات الأخرى في ليبيا يهدد وقف إطلاق النار".

وأضافت: «لن نسمح للمعرقلين في ليبيا بتحقيق انتكاسة للمسار السياسي».

جلسة حاسمة لمجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا، وذلك على المستوى الوزاري، مستعرضا فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية في ليبيا لتذليل معوقات بناء السلام في ليبيا، حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان كوبيش إفادة للمجلس في هذا الصدد.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك يشارك فيها رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، ومحمد زين شريف وزير خارجية تشاد، ووزير خارجية ألمانيا هيكو ماس، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط سيشارك أيضًا فى الجلسة نظرًا للأهمية البالغة لأجندة عمل الجلسة ومستوى التمثيل الدولي المكثف فيها.

ويرأس وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى، جين ييف لودريان، أعمال الجلسة، حيث تتولى فرنسا حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وتم خلال الجلسة استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز عملية بناء السلام فى ليبيا، وما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد، وكذلك ما يواجهها من إخفاقات، حيث تتضمن أجندة النقاش متطلبات العمل للبناء على ما تحقق من نجاحات، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا المبرم في أكتوبر 2020، وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا التى ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتدشين المفوضية الوطنية العليا لقيد الناخبين فى ليبيا وتحديث قاعدة بياناتها.