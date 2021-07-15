رجال القضاء يحتفون بتولي المستشار حسين مصطفى رئاسة هيئة قضايا الدولة (صور)

حرص المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف والدكتور أحمد عبدالشكور المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء وعدد من رجال القضاء على تقديم التهنئة للمستشار حسين مصطفى بمناسبة صدور قرار رئاسي بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وشارك في اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة العام، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد، مؤكدين دور هيئة قضايا الدولة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.