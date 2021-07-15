«حياة كريمة» ومحاور العمل للمبادرة (إنفوجراف)

تحتفل مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة.

ويحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.

وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الأمنية بالاستاد، وتم الدفع بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات المؤتمر.



وترصد "الدستور" أبرز ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الأولى.

1- أنشأت حياة كريمة 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وجهزتها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.

2- نفذت حياة كريمة 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

3- نفذت حياة كريمة 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

4- نفذت حياة كريمة 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

5- نفذت حياة كريمة 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

6- نفذت حياة كريمة 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

7- نفذت حياة كريمة 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

8- نفذت حياة كريمة 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

9- أنشأت حياة كريمة مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

10- نفذت حياة كريمة 16 ألف سقف منزل.

11- عملت حياة كريمة على تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات.

12- وقعت حياة كريمة الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة.

13- أجرت حياة كريمة 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

14- وفرت حياة كريمة 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

15- خصصت حياة كريمة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.