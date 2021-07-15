الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غياب 64 طالبًا عن امتحان الجغرافيا بالثانوية العامة فى القليوبية

امتحان الجغرافيا
امتحان الجغرافيا بالثانوية

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية عن أنها لم تتلقَ أي شكاوى من طلاب الثانوية اليوم خاصة بالامتحان، وأن اللجان لم تشهد أي مشكلات قد تعكر صفو أداء الامتحان.

وأكدت مصادر بالغرفة غياب 64 طالبا وطالبة عن أداء امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية العامة بالقليوبية، فيما بلغ جملة الطلاب الذين حضروا الامتحان اليوم الخميس 19175 طالبا وطالبة.

كما كشفت غرفة العمليات عن تحرير 3 محاضر تهكير تابلت لـ ثلاثة طلاب، مع كل واحد منهم تابلت، اثنين منهم بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بنين فى شرق شبرا الخيمة ومحضر ثالث لطلاب فى لجنة مدرسة محمد جمال الأكشر بطوخ، وتم سحب أجهزة التابلت من الطلاب وعمل محضر إثبات حالة لكل منهم. 

وفى سياق متصل، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا اليوم حول مستوى الامتحان، والذي جاء من وجهة نظرهم في المتوسط وبه بعض الصعوبة في عدد من الاسئلة خاصة أسئلة الخرائط، معبرين عن أن الامتحان ممكن وصفه بـ"السهل الممتنع".

وتابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020- 2021م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم  للتأكد من سير الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصى سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الأمن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء على القلق والفزع بداخلهم.

محافظة القليوبية مدارس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الطلاب المتفوقين عام الدراسي 2020 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

والد حلا شيحة: نعيش حالة انهيار نفسي بسببها.. وبقول لـ تامر حسني: «متزعلش»

«المركزي»: ارتفاع في أسعار الخدمات الإدارية وتراجع الخضروات خلال يونيو

«حياة كريمة» بالسكة الحديد.. عربات «تحيا مصر» تنهي أسطورة «قطارات الغلابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى