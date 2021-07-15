غياب 64 طالبًا عن امتحان الجغرافيا بالثانوية العامة فى القليوبية

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية عن أنها لم تتلقَ أي شكاوى من طلاب الثانوية اليوم خاصة بالامتحان، وأن اللجان لم تشهد أي مشكلات قد تعكر صفو أداء الامتحان.

وأكدت مصادر بالغرفة غياب 64 طالبا وطالبة عن أداء امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية العامة بالقليوبية، فيما بلغ جملة الطلاب الذين حضروا الامتحان اليوم الخميس 19175 طالبا وطالبة.

كما كشفت غرفة العمليات عن تحرير 3 محاضر تهكير تابلت لـ ثلاثة طلاب، مع كل واحد منهم تابلت، اثنين منهم بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بنين فى شرق شبرا الخيمة ومحضر ثالث لطلاب فى لجنة مدرسة محمد جمال الأكشر بطوخ، وتم سحب أجهزة التابلت من الطلاب وعمل محضر إثبات حالة لكل منهم.

وفى سياق متصل، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمحافظة القليوبية الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا اليوم حول مستوى الامتحان، والذي جاء من وجهة نظرهم في المتوسط وبه بعض الصعوبة في عدد من الاسئلة خاصة أسئلة الخرائط، معبرين عن أن الامتحان ممكن وصفه بـ"السهل الممتنع".

وتابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020- 2021م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم للتأكد من سير الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصى سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشدداً على توفير الأمن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء على القلق والفزع بداخلهم.