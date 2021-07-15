الخميس 15 يوليو 2021
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محافظات

طالبات الثانوية بمطروح عن الجغرافيا: الخرائط صعبة وغير واضحة (فيديو)

طالبات الثانوية بمطروح
طالبات الثانوية بمطروح

تباينت آراء طالبات الشهادة الثانوية العامة في لجنة مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة حول امتحان مادة الجغرافيا، ورصدت "الدستور" آراء الطالبات عقب انتهاء الامتحان.

وقالت فرح رفعت طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، خلال حديثها لـ"الدستور، إن امتحان الجغرافيا صعب ويعتمد على الفهم "الوقت كويس والأسئلة كتير".

وأكدت سارة عبدالرحمن  طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، خلال حديثها لـ"الدستور، أن أسئلة امتحان الجغرافيا فوق المتوسط وهناك عدد من الأسئلة يحتاج لتفكير أكثر "الأسئلة صعبة وإن شاء الله اللي جاي يكون كويس والنقاط الصعبة تكون أقل".  

وأوضحت مريم عبدالحميد طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لـ"الدستور، "امتحان الجغرافيا محتاج تفكير والخرائط صعبة وغير واضحة".

وأشارت فاطمة محسن طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لـ"الدستور، إلى أن أسئلة امتحان الجغرافيا صعبة باستثناء  سؤالين فقط  في مستوى الطالب المتوسط والخرائط غير واضحة "الوقت كافي لحل ٥٠ سؤال ولكن الأسئلة صعبة".

وقالت منة محمد طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، لـ"الدستور، إن أسئلة امتحان الجغرافيا جيدة وهناك بعض النقاط التي تحتاج لمزيد من التفكير واللجنة بها هدوء نفسي.

وكان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 17 لجنة بالمحافظة لأداء الامتحانات هذا العام حيث يؤدى الامتحانات 1848 طالبا وطالبة منهم 1606 طلاب وطالبات انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين.

وشدد المحافظ على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب من توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة، مع التأكيد على  توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة  لقاح كورونا  لجميع المراقبين  باللجان.

الثانوية العامة امتحان الجغرافيا الشهيد طه ساطور مطروح اراء الطالبات

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