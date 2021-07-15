سكرتير عام قنا يستقبل قوافل صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية

استقبل المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، قوافل صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، وذلك لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتي حمرة دوم، وأبو حزام بمركز نجع حمادي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد “سعيد” بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف سعيد، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن صندوق تحيا مصر يجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من أجهزة حكومية ومجتمع مدنى وقطاع خاص.

ومن جانبه أوضح أحمد خيري مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر، أن القافلة تستهدف 2000 أسرة ، بواقع 1000 أسرة بكل قرية، وتحتوى على مواد غذائية جافة، و38 ألف قطعة ملابس جديدة، و 2000 شنطة دواجن بواقع 5 كيلو لكل أسرة بإجمالي 10 طن دواجن.

وكان التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالشباب المستفيدين من محالّ المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة المحطة، لمناقشة القيمة الإيجارية الجديدة، والاستماع إلى عدد من المقترحات التي من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان ،و عدد من مسئولي الشئون المالية والإدارية والقانونية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا خلال الإجتماع أن المحافظة انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لديها ، لذلك تم مد فترة التعاقد لمدة عامين إضافيين حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم ، و مراعاةً لظروف بعض شاغلي محالّ المعرض من الشباب، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية للمحلات لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لموقع المكان.