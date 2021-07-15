«القوى العاملة»: تعيين 18 شابا والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 18 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 263 من راغبى العمل، وتوفير 13 فرصة عمل.

وأضاف الوزير أن المديرية قامت باستخراج 26 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية، ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 58 ألف جنيه لـ 27 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 211 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل 2 ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية.