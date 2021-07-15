«حياة كريمة» مرتكزات مبادرة الرئيس السيسي (إنفوجراف)

يعمل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على العديد من المشاريع القومية ومن ضمنها “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة، وتعتمد المبادرة على مساندة المواطن بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، وذلك مع تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية لتحسين ظروف معيشتهم.

قصة حياة كريمة، بدأت في 2 يناير عام 2019، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة ومشروع قومي هو الأضخم، لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطن المصري ومساندته على أعباء الحياة ومن ضمنها جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في العديد من المشاكل وأثرت على معيشة المواطن، حيث أصبح الهدف الرئيسي للمبادرة هو الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطن المصري، وتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الآلاف من المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تتضمن الاحتفالية استعراض عن فكرة المبادرة القومية وقصة نجاحها وشرح أهدافها وأبعدها، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منذ بداية تلك الفكرة العظيمة.

ومن المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، في احتفالية ضخمة ومن المقرر أن تستعرض الاحتفالية اليوم كل جوانب المبادرة بداية من فكرة تأسيسها وقصة نجاحها وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، وتوثيق هذه الإنجازات منذ بداية المبادرة في مختلف القرى المصرية وحتى الآن.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.