21 نوفمبر.. النقض تنظر طعون الإعدام والمؤبد لمتهمى الهجوم على فندق الأهرامات

حددت محكمة النقض ، جلسة 21 نوفمبر المقبل كأولى جلسات نظر طعون الإعدام والمؤبد والمشدد الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة ومن المقرر أن تنظر الطعون أمام دائرة الأحد الجنائية .

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا و بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"وإلزامتهم المصروفات الجنائية .

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.