«حديث نفس».. رحلة لفهم الذات والإيمان في معرض القاهرة للكتاب

صدر حديثًا عن دار دون للنشر والتوزيع، كتاب «حديث نفس.. خواطر في معرفة النفس»، للكاتب علاء عبد الحميد، ويتوفر الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

ويعتبر الكتاب رحلة تأمل، يُحاول أن يساعد القارئ للتقرب من نفسه والتصالح مع الكون، وفي رحلة من حديث النفس، يحاول الكاتب استكشاف التساؤلات، التي تطرأ على الخاطر ويمر بها الإنسان يوميًا، هي رحلة للوصول لإجابات وحوار مع الذات حول الإيمان والمعرفة والنفس والآخرين.

يُذكر أن علاء عبد الحميد هو شيخ أزهري، وله عدة مؤلفات منها؛ «كيف وصل إلينا هذا الدين»، التي يتناول فيه بأسلوب أدبي مناهج التوثق عند علماء المسلمين، وكتب أخرى مثل «كيف نفهم هذا الدين»، «فلسفة الأسرة»، و«الطريق إلى معرفة الله» الذي ناقش فيها قضية الإلحاد.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.