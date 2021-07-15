306 إصابات جديدة وحالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 306 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية ، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 652 ألفا و660 حالة وقد تعافى منها 639 ألفا و239 حالة بينما توفى 10 آلاف و727 حالة .

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 109 حالات منهم 33 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 8 ملايين و803 آلاف و941 جرعة من لقاحات كورونا .

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 3 وكارينثيا 25 والنمسا السفلى 44 والنمسا العليا 40 وسالزبورغ 23 وستيريا 24 وتيرول 17 وفورارلبرغ 16 وأخيرا العاصمة فيينا 114 حالة .





ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.