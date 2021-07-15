الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات» تتيح 15 خدمة على بوابة مصر الرقمية

جمال عوض
جمال عوض

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، وسيتم رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً. 

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي:-

-الاستعلام عن الرقم التأميني.

-الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

-الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

 -الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد. 

-الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف. 

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

 -الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

-الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

وأشار عوض إلى أن رقمنة الخدمات المتعددة المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه.  

جدير بالذكر أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة والدفع بكوادر بشرية شابة مدربة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى زيادات قيم المعاش والتي وصلت إلى 282 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

التأمينات معاش معاشات التأمين الاجتماعي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي جمال عوض الإستعلام عن الرقم التأميني الهيئة القومية للتأمين الهيئة القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

مصدر بـ«التعليم»: تتبع مصدر امتحان الجغرافيا المتداول بالسوشيال ميديا

عضو «مكافحة كورونا» يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

كريم عبد العزيز يشارك في مؤتمر «حياة كريمة» بحضور الرئيس السيسي (خاص)

محافظ البحيرة يكرم متدربة البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى