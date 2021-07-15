«التأمينات» تتيح 15 خدمة على بوابة مصر الرقمية

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرًا إلى أن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، وسيتم رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي:-

-الاستعلام عن الرقم التأميني.

-الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

-الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

-الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

-الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

-الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

وأشار عوض إلى أن رقمنة الخدمات المتعددة المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة وتعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه.

جدير بالذكر أن منظومة العمل التأميني تشهد تطورات متلاحقة منها إدخال الميكنة والدفع بكوادر بشرية شابة مدربة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى زيادات قيم المعاش والتي وصلت إلى 282 مليار جنيه في العام المالي الحالي.