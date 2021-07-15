الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«حياة كريمة».. أهدافها ومعايير تحديد القرى الأكثر احتياجا (فيديوجراف)

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، اليوم (الخميس)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى ما يلي:

• التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر

• التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية

• الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة

• توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية

• إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم

• تنظيم صفوف المجتمع المدني وبناء الثقة في جميع مؤسسات الدولة

• الاستثمار في تنمية الإنسان المصري

• سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها

• إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها

كما يتم تحديد القرى المستهدفة بناء على عدة معايير وهي:

• ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه

• انخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة فصول المدارس

• الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية

• سوء أحوال شبكات الطرق

• ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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