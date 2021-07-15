«Space Jam» و«Gunpowder Milkshake» في مواجهة طوفان عيد الأضحى

بدأت السينمات ودور العرض المصرية خلال الساعات القليلة الماضية عرض عملين أجنبيين فقط هذا الأسبوع بعد تراجع تلك الأعمال أمام الأعمال المصرية الضخمة التي تطرح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان فيلم “Space Jam 2” في جزء جديد من الفيلم الناجح في نسخته الأولى التي ينتظر الجمهور نسخته الثانية، هو الأول هذا الأسبوع في درو العرض.

وفي الجزء الثاني من الفيلم “Space Jam 2” يجتمع نجم السلة العالمي ليبرون جيمس مع باجز باني ودافي داك وبقية شخصيات عالم لوني تونز، وفي خلال أحداث الجزء الثاني من الفيلم الشهير يقرر الطرفان التعاون للمنافسة في مباراة كرة سلة مصيرية وتتوالى الأحداث وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

يشارك في بطولة الفيلم العالمي المنتظر “Space Jam 2” عدد كبير من النجوم منهم، النجم العالمي والرياضي، ليبرون جيمس وسونيكا مارتين جرين ودون شيدل وجابرييل إيجلاسيس وكاث سوسي ومارتن كليبا والفيلم من تأليف آلفريدو بوتيلو ومن إخراج جاستين لين.

والفيلم الصاني هذا الأسبوع هو فيلم “Gunpowder Milkshake”، والذي تدور أحداثه حول شخصية “سكارليت” القاتلة المأجورة بشكل أكثر من محترفة، والتي تضطر للتخلي عن ابنتها “سام” وتلوذ فرارًا، وحين تكبر “سام” تتحول هي اﻷخرى قاتلة مأجورة، وحين تخرج عملية لها عن السيطرة، تعلق فتاة في سن الثامنة في حروب العصابات، وعلى سام أن تنقذها.

والفليم الجديد من بطولة كلا من كارين جيلان وكارلا جوجينو ولينا هيدي وآنجيلا باسيت وبول جياماتي وميشيل يوه ومن تأليف وإخراج نافوت بابوشادو ويتواجد الفيلم حاليا في عدد كبير من دور العرض السينمائي في مصر.

ويواجه العملان أعمال مصرية ضخمة منها العارف للفنان أحمد عز والبعض لا يذهب للمأذون مرتين للفنان كريم عبد العزيز وفيلم مش أنا بطولة تامر حسني.