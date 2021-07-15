ضبط تجار مخدرات وأسلحة في حملة أمنية بقرى طوخ بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ، لضبط تجار المخدرات.

استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن، أسفرت عن ضبط عددا من البلطجية وتجار المخدرات، وتم إحالتهم إلى النيابة وتولت التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد شن حملة بالتنسيق مع مباحث المخدرات، استهدفت قرى مركز طوخ وعددا من مناطق المديرية، أسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهما 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية، وضبط 15 تاجر مخدرات بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وتحرير 13 قضية مخدرات أخرى، والتحفظ على كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والحشيش، كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا مشاجرات، وضبط 3 مراقب هارب، وتنفيذ 7322 حكم قضائي متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى السياق، تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من القبض على عاطل أثناء إستقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

وأضاف أن تمكن من سرقة الدراجة النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.