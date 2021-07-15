«فتنة الشهرة» تشتعل بين حلا شيحة وتامر حسنى.. هل أخطأ نجم الجيل؟

أصبح منشور الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الأكثر تداولًا، صباح اليوم، خاصة بعد هجومها على المطرب تامر حسني الذي كان صديقها، فقد اعتبرت أن ما يحدث في الوسط الفني "فتنة شهرة" مطالبة نجم الجيل بالعودة إلى ربه.

حلا تهاجم تامر

قالت حلا شيحة في منشورها : "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

بدأت حلا وتامر تصوير فيلم "مش أنا" في ديسمبر عام 2019، وكانت وقتها دخلت التمثيل بقوة من خلال مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، ولم يكن لديها أي اعتراض ووقعت على عقد الفيلم، ولم يكن لديها فكرة "فتنة الشهرة" حين تقاضت أجرًا عاليًا لم يتناسب مع عودتها للتمثيل بعد سنوات والأخطاء الكثيرة المتكررة منها كما لو كانت مبتدئة.

لم تعلق "حلا" على نزول الفيلم، واكتفت بأنها ابتعدت عنه والترويج له ولم تتحدث عن تامر حسني بل اكتفت بإلغاء متابعته عبر حسابها على إنستجرام، ولكن بعد نزول فيديو كليب "تمثال" الذي أصبح متاحًا للجميع عبر يويتوب على عكس السينمات التي يذهب لها عدد محدود من الجمهور، وتحقيق الكليب لمشاهدات عالية، هاجمت تامر رغم مرور 3 أسابيع على عرض الفيلم وهو ما لم يتفهمه البعض.

في حديثها أيضًا قالت "شيحة": "أنا مش حتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني، لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلًا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".