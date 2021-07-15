الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتحرش في مول شهير بمصر الجديدة

محاكمة متهم بالتحرش
محاكمة متهم بالتحرش

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة شخص بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لإحدى السيدات، وتصويرها من الخلف على نحو يخدش حياءها.

كانت النيابة العامة، قد قررت حبس المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، داخل ملاهي أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لشاب يدعى "أحمد. ح" يقول أثناء التنزه هو وزوجته "ب. ط" في أحد الملاهي داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، لاحظ أن شابا يتتبعهما في كل الأماكن داخل الملاهي ويقوم بتصويرهم.

وعلى الفور قام الشاب بالإبلاغ وتوجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الهاتف المحمول الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك عندما قالوا له بأنهم سيقومون باستدعاء الشرطة.

وبتفتيش التليفون الخاص بالمتهم وجدوا فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف، وتم اقتياده لقسم شرطة النزهة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة التحرش 

 نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

النيابة العامة التحقيقات الأجهزة الأمنية محكمة قسم شرطة النزهة قانون العقوبات تفتيش الهاتف حبس المتهم تحرش مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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